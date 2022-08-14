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В ЕС обеспокоены взаимными обвинениями Сербии и Косово в агрессивных планах

В ЕС обеспокоены взаимными обвинениями Сербии и Косово в агрессивных планах Высокопоставленные политики Сербии и Косово будут нести ответственность за любую вызванную их провокационными заявлениями эскалацию, которая приведет к усилению напряженности и, возможно, к насилию в регионе.
Другие страны
14 августа 2022 г. 20:39
В ЕС обеспокоены взаимными обвинениями Сербии и Косово в агрессивных планах

Высокопоставленные политики Сербии и Косово будут нести ответственность за любую вызванную их провокационными заявлениями эскалацию, которая приведет к усилению напряженности и, возможно, к насилию в регионе.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в заявлении Евросоюза.

Отмечается, что недавнее усиление подстрекательской риторики между официальными лицами Косово и Сербии, в частности, заявления о войне и конфликте на Западных Балканах, вызывает серьезную обеспокоенность.

В документе подчеркивается, что "все открытые вопросы будут решаться в рамках диалога о нормализации отношений между Косово и Сербией при содействии ЕС".

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