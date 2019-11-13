В ЕС обеспокоены ситуацией в Ливане

В Европейском союзе с большой обеспокоенностью наблюдают за событиями в Ливане.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коcьянчич.

"Мы неоднократно призывали (стороны конфликта - ред.) к максимальной сдержанности, которая по-прежнему необходима", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Она отметила неотложную настоятельность формирования нового ливанского правительства и проведения всех назревших реформ.

"Необходимо также, чтобы в этом контексте гражданское общество было вовлечено в инклюзивный диалог", - продолжила М.Косьянчич, добавив, что насилие "совершенно недопустимо".

Она также выразила сожаление в связи с сообщениями о первых жертвах протестных столкновений в Ливане.

Напомним, что участники антиправительственных протестов в Ливане, начавшихся 17 октября, требуют экономических и политических реформ на фоне усугубляющегося экономического кризиса. Протестующие обвиняют власти страны в коррупции и призывают к их отставке.