В ЕС обеспокоены решением Трампа по Международному уголовному суду

Евросоюз должен изучить подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда (МУС) в отношении военных и других служащих в США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении военных и других служащих в США, обвинив эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции и заподозрив во влиянии России."Мой ответ будет осторожным, я пока не знаю всех аспектов этого решения… Этот вопрос вызывает беспокойство", - сказал Жозеп Боррель.Он добавил, что в ЕС поддерживают Международный уголовный суд, "который рассматривает самые тяжелые преступления против человечности", и что американское решение должно быть изучено."Мы изучим это решение… На базе того, что я знаю, мы можем только еще раз выразить поддержку МУС", - подчеркнул глава европейской дипломатии.Отметим, что Трамп подписал в четверг указ, позволяющий вводить экономические санкции против членов МУС, который решил провести расследования в отношении возможных преступлений, совершенных в Афганистане.