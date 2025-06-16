В ЕС не считают возможным посредничество Москвы между Израилем и Ираном

Отношения между РФ и Ираном не позволяют Москве быть беспристрастным посредником в израильско-иранском конфликте.

Отношения между РФ и Ираном не позволяют Москве быть беспристрастным посредником в израильско-иранском конфликте.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом на брифинге в понедельник заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Будем ясны: Россия не заслуживает никакого доверия", - сказал он, ​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​отвечал на вопрос об отношении Евросоюза к возможной посреднической роли России в урегулировании израильско-иранского конфликта.

По его словам, недавно было заключено соглашение о партнерстве между Россией и Ираном, которое сигнализирует об углублении сотрудничества в различных областях, включая внешнюю политику и оборону. "В свете этого Россия не может быть объективным посредником", - добавил аль-Ануни.