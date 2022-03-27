О нас
Аудио новости

В ЕС назвали сроки подписания ядерной сделки с Ираном

В ЕС назвали сроки подписания ядерной сделки с Ираном Верховный представитель по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозеп Боррель назвал сроки подписания иранской ядерной сделки в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Другие страны
27 марта 2022 г. 04:41
В ЕС назвали сроки подписания ядерной сделки с Ираном

Верховный представитель по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозеп Боррель назвал сроки подписания иранской ядерной сделки в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Как передает Report со ссылкой на Agency France Press (AFP), глава евродипломатии считает достижение договоренностей по ядерной программе Ирана "вопросом дней".

"Мы очень близки, но есть нерешенные вопросы. Не знаю, когда и как, но это вопрос дней", - заверил Боррель на полях международной конференции "Доха форум" в Катаре.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Стрельба в Канаде, есть погибший
Стрельба в Канаде, есть погибший
27 марта 2022 г. 03:45
Байден: Россия никогда не победит в Украине
Байден: Россия никогда не победит в Украине
27 марта 2022 г. 03:26
США дополнительно выделят Украине 100 млн долларов
США дополнительно выделят Украине 100 млн долларов
27 марта 2022 г. 01:17
Байден: Жители России не являются врагами для США
Байден: Жители России не являются врагами для США
27 марта 2022 г. 00:23
Байден предостерег Россию от атаки на НАТО
Байден предостерег Россию от атаки на НАТО
26 марта 2022 г. 22:14
Власти КНР признали гибель всех пассажиров и членов экипажа, упавшего Boeing
Власти КНР признали гибель всех пассажиров и членов экипажа, упавшего Boeing
26 марта 2022 г. 19:11
В Румынии потерпел крушение самолет
В Румынии потерпел крушение самолет
26 марта 2022 г. 18:15
Президент Польши надеется на помощь США при строительстве АЭС
Президент Польши надеется на помощь США при строительстве АЭС
26 марта 2022 г. 17:38
Байден встретился с министрами иностранных дел и обороны Украины
Байден встретился с министрами иностранных дел и обороны Украины
26 марта 2022 г. 16:05
Представитель ЕС 28 марта отправится в США после переговоров по атому в Иране
Представитель ЕС 28 марта отправится в США после переговоров по атому в Иране
26 марта 2022 г. 15:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi