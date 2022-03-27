В ЕС назвали сроки подписания ядерной сделки с Ираном

Верховный представитель по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозеп Боррель назвал сроки подписания иранской ядерной сделки в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Верховный представитель по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозеп Боррель назвал сроки подписания иранской ядерной сделки в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Как передает Report со ссылкой на Agency France Press (AFP), глава евродипломатии считает достижение договоренностей по ядерной программе Ирана "вопросом дней".

"Мы очень близки, но есть нерешенные вопросы. Не знаю, когда и как, но это вопрос дней", - заверил Боррель на полях международной конференции "Доха форум" в Катаре.