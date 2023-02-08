В ЕС назвали объемы контрабанды наркотиков

Контрабанда наркотиков продолжает расти, несмотря на усилия по ее снижению, прилагаемые европейскими государствами. Показатель оценивается как минимум в 10 млрд евро в год.

Контрабанда наркотиков продолжает расти, несмотря на усилия по ее снижению, прилагаемые европейскими государствами. Показатель оценивается как минимум в 10 млрд евро в год.

Как сообщает Report , такие данные привела еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон в ходе пресс-конференции в бельгийском Антверпене.

По ее словам, угрозы от международных преступных группировок, занимающихся контрабандой наркотиков в Евросоюзе не уступают по опасности международному терроризму.

"На территории Бельгии и Нидерландов, где находятся самые крупные морские порты Евросоюза, в 2022 году изъяли свыше 160 тонн кокаина. Именно порты Роттердама и Антверпена выбирают для нелегального международного наркотрафика преступные группировки, так как оба порта связаны с транспортировкой запрещенных веществ из Южной Америки", - указала она.