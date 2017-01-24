В ЕС назвали незаконным решение Израиля о новом строительстве в поселениях

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Европейский союз считает решение властей Израиля о строительстве сотен новых единиц жилья на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме не соответствующим нормам международного права.

Как передает Report, об этом это следует из распространенного внешнеполитической службой ЕС пресс-релиза.

"Продолжающееся расширение поселений, незаконное с точки зрения международного права, так как оно противоречит резолюции Совбеза ООН 2334, идет в разрез и с многолетней политикой ЕС, а также с рекомендациями "ближневосточного квартета" (РФ, США, ЕС, ООН)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лишь решение, основанное на принципе "два государства для двух народов", может привести к миру. Действия же израильских властей подрывают перспективы жизнеспособного мирного урегулирования.

ЕС сожалеет о мерах, на которые идет руководство еврейского государства, несмотря на "серьезную озабоченность мирового сообщества и протесты, которые звучат на самых разных уровнях".

Ранее руководство Израиля разрешило строительство 2,5 тыс. единиц жилья на Западном берегу Иордана.