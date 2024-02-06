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В ЕС намерены заменить 80% угольной энергетики на АЭС и ветрогенерацию

В ЕС намерены заменить 80% угольной энергетики на АЭС и ветрогенерацию Европейская комиссия рекомендовала ЕС сократить выбросы парниковых газов на 90% к 2040 году. Это предполагается сделать, в том числе за счет широкого внедрения технологий возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и атомной энергетики.
Другие страны
6 февраля 2024 г. 22:11
В ЕС намерены заменить 80% угольной энергетики на АЭС и ветрогенерацию

Европейская комиссия рекомендовала ЕС сократить выбросы парниковых газов на 90% к 2040 году. Это предполагается сделать, в том числе за счет широкого внедрения технологий возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и атомной энергетики.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, новая цель на 2040 год изменит энергетический баланс Европы. Угольная энергетика будет постепенно выведена из эксплуатации, а общее использование ископаемого топлива сократится на 80%. Его заменят солнечные, ветряные и ядерные электростанции.

Еврокомиссия также опубликовала документ, в котором были изложены планы по улавливанию и хранению сотен миллионов тонн выбросов CO2 к 2050 году.

Хотя общая цель находилась в пределах диапазона, рекомендованного официальными советниками ЕС по климату, исполнительная власть Евросоюза ослабила часть рекомендаций, касающихся сельского хозяйства. Этому предшествовало несколько недель протестов фермеров, недовольных "зелеными" инициативами.

В предыдущем проекте климатических целей ЕС говорилось, что сельскому хозяйству придется сократить не связанные с углекислым газом выбросы (к ним относится метан и другие парниковые вещества) на 30% к 2040 году по сравнению с уровнями 2015 года, чтобы соответствовать общей климатической цели. Это положение удалили из окончательной версии документа.

Общие парниковые выбросы стран ЕС в 2023 году снизились на 8% по сравнению с показателем 2022 года и достигли минимального значения за последние 60 лет.

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