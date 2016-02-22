​В ЕС намерены возобновить антимонопольное расследование в отношении Google

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Антимонопольные ведомства ЕС вернутся к расследованию деятельности компании Google, подозреваемой в нарушении законодательства в отношении рекламной политики, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

По данным источников, в нескольких компаниях, которые занимаются предоставлением рекламных услуг в интернете, были проведены опросы на предмет политики Google с целью выявления информации, которая позволит выдвинуть обвинения в нарушении антимонопольного законодательства.

В частности, речь идет о заключенном соглашении между Google и Apple стоимостью 1 млрд. долларов США, в соответствии с которым поисковая строка Google останется в смартфонах iPhone.