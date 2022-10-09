В ЕС намерены расширить военную помощь Украине

Евросоюз планирует увеличить военную помощь Украине.

Евросоюз планирует увеличить военную помощь Украине.

Как передает Report , об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Welt.

По данным издания, ЕС планирует к следующей зиме обучить 15 тысяч украинских защитников, а позже расширить финансовую миссию.

"Во внутреннем письме в сентябре Киев запросил подготовку для девяти бригад, каждая из которых может насчитывать до 5000 человек", - говорится в сообщении.

Окончательное решение министры иностранных дел ЕС официально одобрят на встрече в Люксембурге в середине октября.

Также ЕС хочет увеличить военную помощь Украине через Европейский фонд мира. В настоящее время Украине было выделено около 2,6 млрд евро. Планируется, что к 2027 году финансирование увеличит от 10 до 12 млрд евро. Однако официального решения в связи с этим нет.