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В ЕС намерены расширить военную помощь Украине

В ЕС намерены расширить военную помощь Украине Евросоюз планирует увеличить военную помощь Украине.
Другие страны
9 октября 2022 г. 17:58
В ЕС намерены расширить военную помощь Украине

Евросоюз планирует увеличить военную помощь Украине.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Welt.

По данным издания, ЕС планирует к следующей зиме обучить 15 тысяч украинских защитников, а позже расширить финансовую миссию.

"Во внутреннем письме в сентябре Киев запросил подготовку для девяти бригад, каждая из которых может насчитывать до 5000 человек", - говорится в сообщении.

Окончательное решение министры иностранных дел ЕС официально одобрят на встрече в Люксембурге в середине октября.

Также ЕС хочет увеличить военную помощь Украине через Европейский фонд мира. В настоящее время Украине было выделено около 2,6 млрд евро. Планируется, что к 2027 году финансирование увеличит от 10 до 12 млрд евро. Однако официального решения в связи с этим нет.

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