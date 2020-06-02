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В ЕС намерены создать военный фонд на 8 млрд евро

В ЕС намерены создать военный фонд на 8 млрд евро

© pexels

Европейский союз намерен создать "Европейский фонд мира" объемом до 8 млрд евро для финансирования своих военных операций за рубежом, в первую очередь в Африке и Средиземном море. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Верховный представитель [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель] выступил с предложением создать внебюджетный "Европейский фонд мира" для финансирования военной операционной активности ЕС в рамках Общей внешней политики и политики безопасности ЕС объемом до 8 млрд. евро. Сроки работы этого фонда будут совпадать со следующим семилетним бюджетным циклом Евросоюза (2021-2027 годы)", - говорится в заявлении.

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