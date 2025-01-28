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В ЕС могут создать "Европейский космический щит"

В ЕС могут создать "Европейский космический щит" Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс призвал создать "Европейский космический щит". Он должен помочь объединить оборонные усилия в космосе.
Другие страны
28 января 2025 г. 22:14
В ЕС могут создать Европейский космический щит

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс призвал создать "Европейский космический щит", который должен помочь объединить оборонные усилия в космосе.

Как передает Report со ссылкой на Politico, об этом он заявил во время выступления на 17-й Европейской космической конференции.

"Я хочу начать диалог со странами-членами и космическими командованиями, чтобы рассмотреть возможности для повышения осведомленности о европейской космической сфере с целью мониторинга угроз, в том числе военных", - сказал Кубилюс.

Он считает, что эти шаги будут строительными блоками на пути к европейскому космическому щиту, который объединит оборонные усилия ЕС в космосе.

"Европа должна сохранить лидерство в космосе", - сказал еврокомиссар.

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