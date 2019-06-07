​В ЕС могут поддержать новую отсрочку Brexit

Евросоюз может поддержать предоставление Лондону нового крайнего срока выхода Британии из состава ЕС в случае, если британские власти не смогут утвердить его условия до 31 октября, действующей даты Brexit.

Как передает Report со ссылкой на "TASS", об этом в пятницу пишет газета The Times со ссылкой на источник в Евросоюзе.

Несмотря на заявления основного претендента на пост лидера тори, экс-главу британского внешнеполитического ведомства Бориса Джонсона, а также других участников этой "гонки" о том, что Британия в любом случае покинет ЕС 31 октября, по меньшей мере 25 стран-членов Евросоюза согласны предоставить стране отсрочку на более длительное время.

"Мы не хотим этого, однако собираемся предоставить им [Великобритании] новую отсрочку, - приводит газета слова своего источника, - В конце концов, никто не хочет оказаться тем, кто перекроет кислород".