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В ЕС могут договориться о новых санкциях против России 22 мая

В ЕС могут договориться о новых санкциях против России 22 мая Главы МИД ЕС могут договориться об 11-ом пакете санкций против России уже 22 мая, в рамках следующего заседания совета по иностранным делам.
Другие страны
12 мая 2023 г. 17:18
В ЕС могут договориться о новых санкциях против России 22 мая

Главы МИД ЕС могут договориться об 11-ом пакете санкций против России уже 22 мая, в рамках следующего заседания совета по иностранным делам.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

При этом отмечается, что сроки доработки и, возможно, корректировки новых санкций пока неясны, поскольку для этого требуется единогласие всех государств-членов ЕС.

Ранее сообщалось о том, что предполагается введение санкций против более чем 35 компаний из Ирана, Китая, ОАЭ, а также Армении и Узбекистана из-за того, что они якобы поддерживают военно-промышленный комплекс России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что новый пакет санкций сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений.

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