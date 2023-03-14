В ЕС изучают новые меры контроля для недопущения КНР к технологиям Запада

В Евросоюзе изучают новые меры контроля, чтобы ограничить способность Китая и других конкурентов получать передовые технологии Запада.

В Евросоюзе изучают новые меры контроля, чтобы ограничить способность Китая и других конкурентов получать передовые технологии Запада.

Как передает Report, об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

По его словам, требуются новые меры, чтобы компании не смогли обходить ограничения на экспорт чувствительных технологий. Речь о переносе производства в другие места.

По сведениям FT, новые меры могут принять в связи с давлением Вашингтона на своих союзников.

"Контроль за внешними инвестициями является обратной стороной экспортного контроля", - отметил Домбровскис.