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В ЕС изучают новые меры контроля для недопущения КНР к технологиям Запада

В ЕС изучают новые меры контроля для недопущения КНР к технологиям Запада В Евросоюзе изучают новые меры контроля, чтобы ограничить способность Китая и других конкурентов получать передовые технологии Запада.
Другие страны
14 марта 2023 г. 10:53
В ЕС изучают новые меры контроля для недопущения КНР к технологиям Запада

В Евросоюзе изучают новые меры контроля, чтобы ограничить способность Китая и других конкурентов получать передовые технологии Запада.

Как передает Report, об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

По его словам, требуются новые меры, чтобы компании не смогли обходить ограничения на экспорт чувствительных технологий. Речь о переносе производства в другие места.

По сведениям FT, новые меры могут принять в связи с давлением Вашингтона на своих союзников.

"Контроль за внешними инвестициями является обратной стороной экспортного контроля", - отметил Домбровскис.

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Версия на английском языке Brussels seeks new controls to limit China acquiring high-tech

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