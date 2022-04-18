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В ЕС из-за санкций застряли тысячи российских вагонов

В ЕС из-за санкций застряли тысячи российских вагонов В Литве задержаны около 1 тыс. российских вагонов, следовавших в Калининград, в том числе цистерны с нефтяными грузами.
Другие страны
18 апреля 2022 г. 14:29
В ЕС из-за санкций застряли тысячи российских вагонов

В Литве задержаны около 1 тыс. российских вагонов, следовавших в Калининград, в том числе цистерны с нефтяными грузами.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант".

При транзите в тот же Калининград застряли около 30 цистерн в Финляндии. Трудности с транспортировкой начались из-за санкций, введенных в ответ на боевые действия РФ в Украине.

По данным издания, Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) обратился к правительству России с просьбой рассмотреть способы уменьшения рисков при перевозках через "недружественные" страны.

СОЖТ также жалуется, что паромная переправа в Калининград Усть-Луга—Балтийск достигла максимума провозной емкости. В связи с этим Союз просит укомплектовать паромную переправу необходимым количеством паромов, а также перевести с других направлений не менее четырех скоростных грузопассажирских паромов.

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Версия на английском языке Thousands of Russian railcars stuck in EU due to sanctions

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