В ЕС из-за санкций застряли тысячи российских вагонов

В Литве задержаны около 1 тыс. российских вагонов, следовавших в Калининград, в том числе цистерны с нефтяными грузами.

В Литве задержаны около 1 тыс. российских вагонов, следовавших в Калининград, в том числе цистерны с нефтяными грузами.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант".

При транзите в тот же Калининград застряли около 30 цистерн в Финляндии. Трудности с транспортировкой начались из-за санкций, введенных в ответ на боевые действия РФ в Украине.

По данным издания, Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) обратился к правительству России с просьбой рассмотреть способы уменьшения рисков при перевозках через "недружественные" страны.

СОЖТ также жалуется, что паромная переправа в Калининград Усть-Луга—Балтийск достигла максимума провозной емкости. В связи с этим Союз просит укомплектовать паромную переправу необходимым количеством паромов, а также перевести с других направлений не менее четырех скоростных грузопассажирских паромов.