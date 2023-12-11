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В ЕС хотят ввести ограничения против боевиков ХАМАС

В ЕС хотят ввести ограничения против боевиков ХАМАС Министры иностранных дел Европейского союза 11 декабря обсудят новые ограничения в отношении радикального палестинского движения ХАМАС, в частности касательно финансов и передвижения боевиков.
Другие страны
11 декабря 2023 г. 12:28
В ЕС хотят ввести ограничения против боевиков ХАМАС

Министры иностранных дел Европейского союза 11 декабря обсудят новые ограничения в отношении радикального палестинского движения ХАМАС, в частности касательно финансов и передвижения боевиков.

Как передает Report, об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на внутренний документ дипломатической службы ЕС.

По данным портала, ХАМАС уже внесен в список террористических организаций ЕС, что означает заморозку активов членов движения на территории сообщества, однако в документе предлагается принять дополнительные меры в отношении "финансов и дезинформации" радикалов.

Документ основан на предложениях главы внешней политики ЕС Жозепа Борреля, сделанных после встречи глав МИД стран ЕС в ноябре. В нем также указано, что Евросоюз необходимо пригласить отдельно друг от друга министров Израиля и Палестины на заседания Совета по иностранным делам, чтобы поддерживать диалог с обеими сторонами.

Отметим, что ранее ЕС ввел санкции в отношении двух представителей военного командования ХАМАС.

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Версия на английском языке EU wants to introduce restrictions against Hamas militants

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