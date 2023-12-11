В ЕС хотят ввести ограничения против боевиков ХАМАС

Министры иностранных дел Европейского союза 11 декабря обсудят новые ограничения в отношении радикального палестинского движения ХАМАС, в частности касательно финансов и передвижения боевиков.

Министры иностранных дел Европейского союза 11 декабря обсудят новые ограничения в отношении радикального палестинского движения ХАМАС, в частности касательно финансов и передвижения боевиков.

Как передает Report, об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на внутренний документ дипломатической службы ЕС.

По данным портала, ХАМАС уже внесен в список террористических организаций ЕС, что означает заморозку активов членов движения на территории сообщества, однако в документе предлагается принять дополнительные меры в отношении "финансов и дезинформации" радикалов.

Документ основан на предложениях главы внешней политики ЕС Жозепа Борреля, сделанных после встречи глав МИД стран ЕС в ноябре. В нем также указано, что Евросоюз необходимо пригласить отдельно друг от друга министров Израиля и Палестины на заседания Совета по иностранным делам, чтобы поддерживать диалог с обеими сторонами.

Отметим, что ранее ЕС ввел санкции в отношении двух представителей военного командования ХАМАС.