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СМИ: В ЕС готовы лишить Орбана права голоса за блокирование 50 млрд евро Украине

СМИ: В ЕС готовы лишить Орбана права голоса за блокирование 50 млрд евро Украине Лидеры ЕС могут исключить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из процесса голосования в блоке, если он продолжит препятствовать выделению пакета помощи Украине на 50 млрд евро
Другие страны
26 января 2024 г. 14:20

Лидеры ЕС могут исключить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из процесса голосования в блоке, если он продолжит препятствовать выделению пакета помощи Украине на 50 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на "РБК Украина", об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, после нескольких лет мягкого подхода к политике Орбана, на этот раз европейские дипломаты подают сигналы о том, что в качестве последнего варианта может быть исключение Будапешта из процесса голосования в ЕС - больше не является немыслимым, если он поставит под угрозу безопасность Украины, страны-кандидата в ЕС.

Пять европейских чиновников и дипломатов заявили, что другие страны блока готовы предпринять шаги против Будапешта, что станет историческим шагом для лидеров, которые полагаются на сплоченность и единодушие.

"Если Орбан действительно снова заблокирует соглашение [по бюджету и 50 млрд евро для Украины] на февральском саммите, использование статьи 7 для лишения Венгрии права голоса может стать реальным вариантом", - сказал один дипломат ЕС.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Евросоюза на следующей неделе могут согласовать выделение Киеву помощи в размере 50 млрд евро.

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