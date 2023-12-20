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В ЕС достигли соглашения по реформе миграционной политики

В ЕС достигли соглашения по реформе миграционной политики Европейский парламент и государства-члены Евросоюза достигли политического соглашения по реформе общей миграционной политики.
Другие страны
20 декабря 2023 г. 12:33
В ЕС достигли соглашения по реформе миграционной политики

Европейский парламент и государства-члены Евросоюза достигли политического соглашения по реформе общей миграционной политики.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон.

"Мы договорились о всеобъемлющем пакете по миграции и политике предоставления убежища для лучшей защиты наших внешних границ, большей солидарности, большей защиты просителей убежища на основе наших европейских ценностей", - заявила она.

Комплекс реформ, получивший название Пакт о миграции и предоставлении убежища, еще должен будет пройти формальную процедуру утверждения. Он предусматривает целую серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС.

Также реформа предполагает "справедливое" распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии", сталкивающиеся с наплывом нелегалов.

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