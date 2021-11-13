О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Эритрее назвали незаконными санкции США против страны

В Эритрее назвали незаконными санкции США против страны Новые санкции, введенные США против Эритреи, являются "незаконными".
Другие страны
13 ноября 2021 г. 19:50
В Эритрее назвали незаконными санкции США против страны

Новые санкции, введенные США против Эритреи, являются "незаконными".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу глава министерства информации африканской страны Йемане Мискель.

"Данные односторонние действия (США) противоречат международному праву и представляют собой нарушение суверенитета, - отметил он в Twitter. - Санкции основаны на сфабрикованных обвинениях и безосновательно возлагают вину на Эритрею". Мискель подчеркнул, что следствием американских санкций станут новые страдания населения Эритреи и голод.

Напомним, что министерство финансов США объявило 12 ноября, что внесло в санкционный список группу эритрейских политиков и военных, а также ряд организаций, обвинив их в причастности к конфликту в соседнем эфиопском штате Тыграй. Нынешние санкции США против Эритреи - вторые по счету в текущем году. В августе Минфин США ввел их против начальника штаба ВС Эритреи генерала Филипоса Волдейоханнеса.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Французcкий гроссмейстер выиграл шахматный турнир Grand Swiss
Французcкий гроссмейстер выиграл шахматный турнир Grand Swiss
7 ноября 2021 г. 23:56
Серия А: Милан и Интер сыграли вничью
ВидеоСерия А: "Милан" и "Интер" сыграли вничью
8 ноября 2021 г. 02:11
Во Франции арбитр отправил футболиста в нокдаун
Во Франции арбитр отправил футболиста в нокдаун
8 ноября 2021 г. 04:58
Формула-1: Стал известен победитель Гран-при Мексики
Формула-1: Стал известен победитель Гран-при Мексики
8 ноября 2021 г. 01:06
РПЛ: Локомотив в большинстве не смог обыграть «Спартак»  
РПЛ: "Локомотив" в большинстве не смог обыграть «Спартак»  
7 ноября 2021 г. 22:02
В Джабраиле занимающийся сельскохозяйственной деятельностью мужчина подорвался на мине
В Джабраиле занимающийся сельскохозяйственной деятельностью мужчина подорвался на мине
7 ноября 2021 г. 18:03
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
13 ноября 2021 г. 14:20
Чемпионат мира по боксу перенесли на следующий год
Чемпионат мира по боксу перенесли на следующий год
10 ноября 2021 г. 22:43
Формула-1: Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике
ВидеоФормула-1: Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике
11 ноября 2021 г. 04:22
Высота волн в Каспийском море достигла 5,4 м
Высота волн в Каспийском море достигла 5,4 м
10 ноября 2021 г. 23:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi