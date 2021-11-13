В Эритрее назвали незаконными санкции США против страны

Новые санкции, введенные США против Эритреи, являются "незаконными".

Новые санкции, введенные США против Эритреи, являются "незаконными".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу глава министерства информации африканской страны Йемане Мискель.

"Данные односторонние действия (США) противоречат международному праву и представляют собой нарушение суверенитета, - отметил он в Twitter. - Санкции основаны на сфабрикованных обвинениях и безосновательно возлагают вину на Эритрею". Мискель подчеркнул, что следствием американских санкций станут новые страдания населения Эритреи и голод.

Напомним, что министерство финансов США объявило 12 ноября, что внесло в санкционный список группу эритрейских политиков и военных, а также ряд организаций, обвинив их в причастности к конфликту в соседнем эфиопском штате Тыграй. Нынешние санкции США против Эритреи - вторые по счету в текущем году. В августе Минфин США ввел их против начальника штаба ВС Эритреи генерала Филипоса Волдейоханнеса.