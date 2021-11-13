В Эритрее назвали незаконными санкции США против страны

Новые санкции, введенные США против Эритреи, являются "незаконными".
"Данные односторонние действия (США) противоречат международному праву и представляют собой нарушение суверенитета, - отметил он в Twitter. - Санкции основаны на сфабрикованных обвинениях и безосновательно возлагают вину на Эритрею". Мискель подчеркнул, что следствием американских санкций станут новые страдания населения Эритреи и голод.
Напомним, что министерство финансов США объявило 12 ноября, что внесло в санкционный список группу эритрейских политиков и военных, а также ряд организаций, обвинив их в причастности к конфликту в соседнем эфиопском штате Тыграй. Нынешние санкции США против Эритреи - вторые по счету в текущем году. В августе Минфин США ввел их против начальника штаба ВС Эритреи генерала Филипоса Волдейоханнеса.