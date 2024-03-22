В Ереване задержаны двое представителей оппозиции

Полиция задержала в Ереване двух оппозиционных деятелей, соавторов и ведущих программы "Имнемними" Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна, которые жестко критикуют действующую власть и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Полиция задержала в Ереване двух оппозиционных деятелей, соавторов и ведущих программы "Имнемними" Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна, которые жестко критикуют действующую власть и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил журналистам адвокат Самсоняна Рубен Меликян, оппозиционный деятель был задержан по обвинению в хулиганстве. Под этим обвинением, как пояснил адвокат, следствие имеет в виду лексику, используемую Самсоняном и Сагателяном в своей программе на платформе YouTube.