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    В Ереване вооруженная группа решила сдаться, заявил один из ее членов

    Представители властей официально пока не подтвердили данную информацию

    Баку. 31 Июля. REPORT.AZ/ Вооруженная группа, захватившая в Ереване расположение полка полиции, заявила о намерении сдаться.

    Как передает Report, об этом сообщил в воскресенье один из ее членов Варужан Аветисян.

    Его заявление распространили несколько оппозиционных интернет-ресурсов. По словам Аветисяна, оппозиционеры продолжат "борьбу, оставаясь в статусе военнопленных". Он признал, что "это было очень тяжелое решение".

    Представители властей официально пока не подтвердили данную информацию.

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