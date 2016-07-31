В Ереване вооруженная группа решила сдаться, заявил один из ее членов

Баку. 31 Июля. REPORT.AZ/ Вооруженная группа, захватившая в Ереване расположение полка полиции, заявила о намерении сдаться.

Как передает Report, об этом сообщил в воскресенье один из ее членов Варужан Аветисян.

Его заявление распространили несколько оппозиционных интернет-ресурсов. По словам Аветисяна, оппозиционеры продолжат "борьбу, оставаясь в статусе военнопленных". Он признал, что "это было очень тяжелое решение".

Представители властей официально пока не подтвердили данную информацию.