​В Ереване в доме престарелых свыше 40 человек заразились COVID-19

Свыше 40 человек в доме престарелых в Ереване заразились коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в субботу пресс-секретарь минздрава Армении Алина Никогосян.

"У свыше 40 представителей нашего старшего поколения, проживающих в Норкском доме-интернате, а также у несколько сотрудников выявлено коронавирусное заболевание. Это, конечно, очень опасный очаг распространения болезни, учитывая возраст и сопутствующие хронические заболевания пациентов", - написала Никогосян в Facebook.

По ее словам, уже два дня на месте работают врачи медицинского центра Святого Григория Просветителя для оценки и контроля состояния здоровья заразившихся.

"С сегодняшнего дня организуется также их транспортировка в больницы для обеспечения дальнейшего лечения", - сказала она.