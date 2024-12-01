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В Эр-Рияде заработал метрополитен

В Эр-Рияде заработал метрополитен Метрополитен столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда в воскресенье принял первых пассажиров.
Другие страны
1 декабря 2024 г. 17:32
В Эр-Рияде заработал метрополитен

Метрополитен столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда в воскресенье принял первых пассажиров.

Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya.

Согласно информации, в ходе первой фазы запуска метрополитена открыты три из шести линий - Синяя (длиной 38 км), проходящая с севера на юг города и соединяющая 24 станции; Желтая (29 км), которая проложена из центра в Международный аэропорт имени Короля Халида, а также Фиолетовая (30 км) на севере и северо-востоке.

По данным телеканала, общая протяженность линий метрополитена после запуска оставшихся трех линий составит 176 км. Столичное метро станет вторым в стране после надземного метрополитена агломерации города Мекка.

Напомним, что на прошлой неделе церемонию открытия провел король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд. Проект реализовали при поддержке наследного принца Мухаммеда бин Салмана в соответствии с целями стратегии Vision 2030.

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