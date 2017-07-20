СМИ: В Эр-Рияде задержан член королевской семьи Саудовской Аравии

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Полиция Эр-Рияда задержала члена королевской семьи Саудовской Аравии принца Сауда бен Абдель Азиза бен Мусаида бен Сауда бен Абдель Азиза Аль Сауда за его оскорбления и жестокое обращение с применением физической силы в отношении местных жителей.

Как сообщает Report, об этом передает ТАСС со ссылкой на газету Arab News.

Задержание произошло по приказу саудовского монарха Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

По данным издания, подобное решение последовало после публикации в сети видеоролика, на котором, как предполагается, принц и еще несколько человек совершают агрессивные действия.

Король Саудовской Аравии издал приказ о незамедлительном задержании принца и лишения свободы всех тех, кто причастен к оскорбительному поведению. Кроме того, в соответствии с приказом, ни один из обвиняемых не будет отпущен до вынесения судебного решения.