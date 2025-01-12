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В Эр-Рияде проходит встреча глав МИД арабских стран по Сирии

В Эр-Рияде проходит встреча глав МИД арабских стран по Сирии Встреча министров иностранных дел ряда арабских стран по ситуации в Сирии началась в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Другие страны
12 января 2025 г. 14:22
В Эр-Рияде проходит встреча глав МИД арабских стран по Сирии

Встреча министров иностранных дел ряда арабских стран по ситуации в Сирии началась в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Согласно информации, встреча проходит под председательством министра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бен Фархана Аль Сауда. Участие в переговорах, в частности, принимает глава МИД переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шибани, руководители внешнеполитических ведомств ОАЭ, Ливана, Кувейта и Египта, а также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Отмечается, что в воскресенье в Эр-Рияде также пройдут расширенные переговоры по Сирии с участием представителей европейских стран и США. В Эр-Рияд, в частности, прибыли главы МИД Германии и Великобритании Анналена Бербок и Дэвид Лэмми, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас и спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Ожидается, что участники переговоров обсудят проблемы, связанные с обеспечением инклюзивного политического диалога в Сирии после смены власти в Дамаске и будущим государственным устройством республики. На повестке дня также стоят вопросы снятия санкций с Дамаска и возвращения сирийских беженцев на родину.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏr-Riyadda Suriya ilə bağlı vəziyyət müzakirə edilir

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