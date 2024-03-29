О нас

В ЕП заявили, что Нидерланды не пресекают случаи уклонения от санкций Россией

В ЕП заявили, что Нидерланды не пресекают случаи уклонения от санкций Россией Член Европарламента (ЕП) от Нидерландов Софи Ин'т Велд обратилась в Еврокомиссию (ЕК) с письмом, в котором рассказала об одном из способов обхода санкций со стороны России.
Другие страны
29 марта 2024 г. 10:31
В ЕП заявили, что Нидерланды не пресекают случаи уклонения от санкций Россией

Член Европарламента (ЕП) от Нидерландов Софи Ин'т Велд обратилась в Еврокомиссию (ЕК) с письмом, в котором рассказала об одном из способов обхода санкций со стороны России.

Как передает Report со ссылкой на Lenta.ru, в тексте ее сообщения депутат заявила, что нидерландские власти не пресекают случаи уклонения от санкций через поставки нефти из РФ.

"Расследование NRC (нидерландская ежедневная газета) показало, что российские нефтяные танкеры обходят санкции, заправляясь в нидерландских водах. Суда часто меняют флаг, название и владельца, плавают без страховки и регулярно скрывают свое местоположение, отключая транспондер", - говорится в тексте ее обращения.

В Нидерландах различные органы власти перекладывают ответственность друг на друга в отношении проверки судов, но никаких реальных действий, чтобы пресечь этот случай уклонения от санкций, не предпринимается.

В связи с этим парламентарий обратилась к ЕК с рядом вопросов. "Осведомлена ли Комиссия об этой форме уклонения от санкций и роли Нидерландов? (…) Какие действия предпримет Комиссия для обеспечения того, чтобы Нидерланды серьезно отнеслись к вопросу уклонению от санкций и немедленно и в полном объеме ввели санкции в действие, чтобы Россия больше не зарабатывала деньги на экспорте нефти?" - сказано в ее обращении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
28 марта 2024 г. 16:00
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
27 марта 2024 г. 13:09
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
25 марта 2024 г. 15:08
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
25 марта 2024 г. 13:00
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
18 марта 2024 г. 13:40
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
18 марта 2024 г. 12:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi