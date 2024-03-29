В ЕП заявили, что Нидерланды не пресекают случаи уклонения от санкций Россией

Член Европарламента (ЕП) от Нидерландов Софи Ин'т Велд обратилась в Еврокомиссию (ЕК) с письмом, в котором рассказала об одном из способов обхода санкций со стороны России.

Член Европарламента (ЕП) от Нидерландов Софи Ин'т Велд обратилась в Еврокомиссию (ЕК) с письмом, в котором рассказала об одном из способов обхода санкций со стороны России.

Как передает Report со ссылкой на Lenta.ru, в тексте ее сообщения депутат заявила, что нидерландские власти не пресекают случаи уклонения от санкций через поставки нефти из РФ.

"Расследование NRC (нидерландская ежедневная газета) показало, что российские нефтяные танкеры обходят санкции, заправляясь в нидерландских водах. Суда часто меняют флаг, название и владельца, плавают без страховки и регулярно скрывают свое местоположение, отключая транспондер", - говорится в тексте ее обращения.

В Нидерландах различные органы власти перекладывают ответственность друг на друга в отношении проверки судов, но никаких реальных действий, чтобы пресечь этот случай уклонения от санкций, не предпринимается.

В связи с этим парламентарий обратилась к ЕК с рядом вопросов. "Осведомлена ли Комиссия об этой форме уклонения от санкций и роли Нидерландов? (…) Какие действия предпримет Комиссия для обеспечения того, чтобы Нидерланды серьезно отнеслись к вопросу уклонению от санкций и немедленно и в полном объеме ввели санкции в действие, чтобы Россия больше не зарабатывала деньги на экспорте нефти?" - сказано в ее обращении.