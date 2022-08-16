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В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона с Зеленским

В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона с Зеленским Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС, а также выступил за скорейшую отправку на Украину миссии наблюдателей от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Другие страны
16 августа 2022 г. 20:15
В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона с Зеленским

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС, а также выступил за скорейшую отправку на Украину миссии наблюдателей от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба Елисейского дворца.

"Говоря о ситуации вокруг Запорожской электростанции <...>, он выразил свою поддержку предложению генерального директора МАГАТЭ как можно скорее направить на Украину представителей организации, и президенты двух стран обменялись мнениями о модальностях такой миссии", - сообщили в администрации французского лидера.

Макрон выразил обеспокоенность сложившейся на Запорожской АЭС ситуацией и утверждал, что угроза ее безопасности создается из-за "присутствия и действий российских вооруженных сил", а также из-за "военного контекста и продолжающихся конфликтов". В этой связи он призвал к выводу российских военных с территории электростанции.

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