​В Елисейском дворце проходит заседание Совета обороны во главе с Олландом

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Заседание Совета обороны во главе с президентом Франции Франсуа Олландом проходит в Елисейском дворце, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Совещание созвано в экстренном порядке после того, как в четверг вечером в Ницце был совершен масштабный теракт. Участие в заседании наряду с главой республики принимают руководители силовых ведомств и министры силового блока правительства.

Сразу после завершения совещания в Париже Олланд отправится в Ниццу. Там он намерен лично ознакомиться с ситуацией на месте событий и провести встречу с местным руководством.

Вечером 14 июля водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы, чтобы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. По данным очевидцев, грузовик, не останавливаясь, делая зигзаги, давил людей на протяжении почти двух километров набережной, нападавший также открыл стрельбу. Он был ликвидирован силами полиции.

В результате теракта погибли 84 человека, 100 ранены, 50 из них в тяжелом состоянии.