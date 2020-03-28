​В Эквадоре жертв коронавируса будут хоронить в братской могиле

Крупнейший город Эквадора Гуаякиль, где зафиксировано самое большое в стране число заболеваний коронавирусом, будет хоронить жертв инфекции в братской могиле.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава одного из департаментов мэрии Густаво Суньига.

"Будет выбрана подходящая площадка в черте города, чтобы решить проблему", - сказал он, выступая на телеканале Ecuavisa. Могила будет рассчитана на 300 тел.

В Гуаякиле проживает 71% всех заболевших COVID-19 в стране.

Ранее глава МВД страны Мария Паула Рома сообщила, что по меньшей мере 100 тел были вывезены из домов города за последние три дня, но не все смерти связаны с COVID-19.

По данным минздрава, в стране подтверждены 1 627 случаев заражения COVID-19, 41 человек скончался.