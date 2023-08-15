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В Эквадоре застрелили еще одного политика

В Эквадоре застрелили еще одного политика Лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес был убит неизвестными возле своего дома.
Другие страны
15 августа 2023 г. 07:03
В Эквадоре застрелили еще одного политика

Лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес был убит неизвестными возле своего дома.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

По словам кандидата в президенты от "Гражданской революции" Луисы Гонсалес, в текущий момент Эквадор переживает "самую кровавую эпоху", за что население страны должно быть обязано "всеобщему попустительству неумелого правительства и государству, которое было захвачено мафией".

"Мои солидарные объятия семье коллеги Педро Брионеса, павшего в этом насилии", - подчеркнула Гонсалес.

Напомним, что 9 августа кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был застрелен после предвыборного митинга в столице страны городе Кито, когда выходил из здания одного из учебных заведений после мероприятия.

Согласно данным опроса Click Report, в президентской кампании лидирует ставленница экс-президента Корреа Луиса Гонсалес — за нее готовы голосовать 29,3% избирателей, Вильявисенсио шел пятым с рейтингом в 7,5%.

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Версия на азербайджанском языке Ekvadorda daha bir siyasətçi güllələnib

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