В Эквадоре закончилось голосование на президентских и парламентских выборах

Голосование на президентских и парламентских выборах завершилось в воскресенье в Эквадоре в 17:00 по местному времени (02:00 бакинское время понедельника).

Голосование на президентских и парламентских выборах завершилось в воскресенье в Эквадоре в 17:00 по местному времени (02:00 бакинское время понедельника).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, кандидат в президенты Эквадора Андрес Араус, который представляет левоцентристскую коалицию "Союз ради надежды", объявил о своей "убедительной победе" на выборах.

"Мы победили. Убедительная победа во всех регионах нашей прекрасной страны", - написал он в Twitter.

Араус не уточнил, кем он себя считает - избранным президентом или претендентом, набравшим больше всего голосов в первом туре. "Мы дождемся официальных результатов, а затем выйдем на улицы праздновать", - сообщил он.

По данным экзитпола, обнародованным компанией Clima Social, по итогам первого тура президентских выборов лидирует Араус с 36,2% голосов. На втором месте находится кандидат от правоцентристского "Движения КРЕО" экс-банкир Гильермо Лассо (21,7%), на третьем - Яку Перес из левого "Движения за многонациональное единство Пачакутик" (16,7%).

При этом, по данным центра по изучению общественного мнения Cedatos, Араус набирает 34,94% голосов, Лассо - 20,99%, а Перес - 17,99%.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов или более 40% голосов при условии, что его отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%. Если это никому не удастся, 11 апреля состоится второй тур выборов, в котором примут участие два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.