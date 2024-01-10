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В Эквадоре задержали подозреваемого в убийстве двух полицейских

В Эквадоре задержали подозреваемого в убийстве двух полицейских Правоохранительные органы Эквадора задержали подозреваемого в убийстве двух полицейских в городе Ноболе (провинция Гуаяс).
Другие страны
10 января 2024 г. 17:56
В Эквадоре задержали подозреваемого в убийстве двух полицейских

Правоохранительные органы Эквадора задержали подозреваемого в убийстве двух полицейских в городе Ноболе (провинция Гуаяс).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на странице эквадорской полиции в соцсети "X".

"В результате следственных и оперативных мероприятий предполагаемое лицо, ответственное за убийство двух наших коллег в Ноболе, было передано в распоряжение компетентных органов", - заявили в полиции.

По последним данным, в ходе беспорядков погибли 13 человек. Среди погибших двое полицейских.

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Версия на английском языке Man suspected of murdering two police officers detained in Ecuador 
Версия на азербайджанском языке Ekvadorda iki polisi qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

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