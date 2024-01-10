В Эквадоре задержали подозреваемого в убийстве двух полицейских

Правоохранительные органы Эквадора задержали подозреваемого в убийстве двух полицейских в городе Ноболе (провинция Гуаяс).

Правоохранительные органы Эквадора задержали подозреваемого в убийстве двух полицейских в городе Ноболе (провинция Гуаяс).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на странице эквадорской полиции в соцсети "X".

"В результате следственных и оперативных мероприятий предполагаемое лицо, ответственное за убийство двух наших коллег в Ноболе, было передано в распоряжение компетентных органов", - заявили в полиции.

По последним данным, в ходе беспорядков погибли 13 человек. Среди погибших двое полицейских.