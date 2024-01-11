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В Эквадоре задержали около 330 членов банд и ликвидировали еще пятерых

В Эквадоре задержали около 330 членов банд и ликвидировали еще пятерых Военные и сотрудники полиции Эквадора задержали 329 членов преступных группировок и уничтожили еще 5 после начала вооруженных беспорядков в стране.
Другие страны
11 января 2024 г. 07:54
В Эквадоре задержали около 330 членов банд и ликвидировали еще пятерых

Военные и сотрудники полиции Эквадора задержали 329 членов преступных группировок и уничтожили еще 5 после начала вооруженных беспорядков в стране.

Как передает Report, об этом заявил глава объединенного командования вооруженных сил республики Хайме Вела Эрасо.

По его словам, в ходе операций изъято 61 единица оружия различного калибра, 418 патронов, 24 взрывных устройства, из плена вызволен 41 человек. Глава командования отметил, что после столкновений с тремя вооруженными преступными группировками силовики вернули в тюрьмы 28 беглых заключенных.

Вела Эрасо добавил, что на территории тюрем, в которых происходили бунты, нет ни одного убитого заложника. По официальным данным, по меньшей мере 139 человек удерживаются в заложниках членами вооруженных банд в тюрьмах Эквадора.

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Версия на азербайджанском языке Ekvadorda cinayətkar dəstənin 329 üzvü saxlanılıb, daha 5 nəfər öldürülüb

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