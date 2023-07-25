В Эквадоре ввели режим ЧП во всех тюрьмах страны

Президент Эквадора Гильермо Лассо подписал указ о введении чрезвычайного положения во всех тюрьмах страны сроком на 60 дней.

Президент Эквадора Гильермо Лассо подписал указ о введении чрезвычайного положения во всех тюрьмах страны сроком на 60 дней.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства в Twitter.

"Президент республики Гильермо Лассо ввел чрезвычайное положение в связи с серьезными внутренними волнениями во всех местах содержания под стражей", - говорится в сообщении. Указ позволяет привлекать дополнительные силы, в том числе военных, для обеспечения порядка.

23 июля сразу в нескольких тюрьмах Эквадора начались бунты. В пенитенциарном центре в городе Гуаякиль в результате столкновений погибли шесть человек. В еще пяти тюрьмах заключенные взяли в заложники около 90 охранников.