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В Эквадоре ввели режим ЧП во всех тюрьмах страны

В Эквадоре ввели режим ЧП во всех тюрьмах страны Президент Эквадора Гильермо Лассо подписал указ о введении чрезвычайного положения во всех тюрьмах страны сроком на 60 дней.
Другие страны
25 июля 2023 г. 20:32
В Эквадоре ввели режим ЧП во всех тюрьмах страны

Президент Эквадора Гильермо Лассо подписал указ о введении чрезвычайного положения во всех тюрьмах страны сроком на 60 дней.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства в Twitter.

"Президент республики Гильермо Лассо ввел чрезвычайное положение в связи с серьезными внутренними волнениями во всех местах содержания под стражей", - говорится в сообщении. Указ позволяет привлекать дополнительные силы, в том числе военных, для обеспечения порядка.

23 июля сразу в нескольких тюрьмах Эквадора начались бунты. В пенитенциарном центре в городе Гуаякиль в результате столкновений погибли шесть человек. В еще пяти тюрьмах заключенные взяли в заложники около 90 охранников.

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