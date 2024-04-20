В Эквадоре введен режим ЧП из-за энергетического кризиса

Президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в стране на 60 дней из-за энергетического кризиса.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в стране на 60 дней из-за энергетического кризиса.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

"Объявить чрезвычайное положение из-за серьезных внутренних волнений и общественных бедствий на всей территории страны, вызванных исключительной ситуацией в электроэнергетическом секторе, с тем, чтобы гарантировать непрерывность услуг по обеспечению населения электроэнергией", - приводит текст документа телеканал Teleamazonas.

Сообщается, что чрезвычайное положение продлится 60 дней. Согласно указу, "эта мера направлена на то, чтобы иметь достаточно времени для решения проблемы дефицита энергии и гарантировать обеспечение электроэнергией в настоящее время с прицелом на стабилизацию ситуации в ближайшем будущем".

Кроме того, декрет предполагает мобилизацию полиции и вооруженных сил страны для того, чтобы обезопасить критически важные объекты энергетической инфраструктуры от "диверсий, террористических атак и других угроз".

Эквадор столкнулся с острым энергетическим кризисом из-за массовой остановки ГЭС по всей стране на фоне рекордной засухи, а также приостановки поставок электроэнергии из соседней Колумбии на фоне проблем с генерацией. В этой связи отключения электричества конечным потребителям продолжаются до 8 часов в день.