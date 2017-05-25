В Эквадоре вступил в должность президент Ленин Морено

Баку. 25 мая REPORT.AZ/ Вступил в должность новый президент Эквадора Ленин Морено, пообещавший продолжить политику своего предшественника, также представителя левых сил, Рафаэля Корреа.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в своей инаугурационной речи Морено заявил, что расширит программу пособий для неимущих и программу строительства субсидированного жилья, которая создаст миллионы рабочих мест.

Напомним, президентские выборы в Эквадоре состоялись 2 апреля. По данным избиркома, кандидат от правящих левых сил Эквадора Ленин Морено получил более 51% голосов. За его соперника, кандидата от правых сил Гильермо Лассо отдано почти 49% бюллетеней. Правая оппозиция заявляла о многочисленных нарушениях и о намерении оспаривать итоги выборов.