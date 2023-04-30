В Эквадоре в результате вооруженного нападения погибли 10 человек

Неизвестные преступники напали на автомобильную мастерскую в городе Гуаякиль на западе Эквадора, жертвами злоумышленников стали 10 человек.
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В правоохранительных органах журналистам сказали, что "в общей сложности погибли 10 человек, есть один раненый". "В настоящий момент наши следственные подразделения проводят оперативные мероприятия по установлению виновных", - говорится на странице полиции в Twitter.
По предварительным данным, преступники расстреляли группу людей, которые смотрели футбол в мастерской. Ряд СМИ сообщают о пяти пострадавших.
С августа прошлого года в Гуаякиле действует чрезвычайное положение из-за роста преступности.