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В Эквадоре в результате вооруженного нападения погибли 10 человек

В Эквадоре в результате вооруженного нападения погибли 10 человек Неизвестные преступники напали на автомобильную мастерскую в городе Гуаякиль на западе Эквадора, жертвами злоумышленников стали 10 человек.
Другие страны
30 апреля 2023 г. 21:11
В Эквадоре в результате вооруженного нападения погибли 10 человек

Неизвестные преступники напали на автомобильную мастерскую в городе Гуаякиль на западе Эквадора, жертвами злоумышленников стали 10 человек.

Как передает Report, об этом сообщила газета Clarin со ссылкой на полицию.

В правоохранительных органах журналистам сказали, что "в общей сложности погибли 10 человек, есть один раненый". "В настоящий момент наши следственные подразделения проводят оперативные мероприятия по установлению виновных", - говорится на странице полиции в Twitter.

По предварительным данным, преступники расстреляли группу людей, которые смотрели футбол в мастерской. Ряд СМИ сообщают о пяти пострадавших.

С августа прошлого года в Гуаякиле действует чрезвычайное положение из-за роста преступности.

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Версия на азербайджанском языке Ekvadorda silahlı hücum nəticəsində 10 nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

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