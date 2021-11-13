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Число жертв столкновений в эквадорской тюрьме возросло до 58

Число жертв столкновений в эквадорской тюрьме возросло до 58 Не менее 52 человек погибли в результате столкновений в эквадорской тюрьме, находящейся в городе Гуаякиль на западе страны.
Другие страны
13 ноября 2021 г. 20:59
Число жертв столкновений в эквадорской тюрьме возросло до 58

Не менее 58 человек погибли и 12 пострадали в результате столкновений в эквадорской тюрьме, находящейся в городе Гуаякиль на западе страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу губернатор провинции Гуаяс Пабло Аросемена.

"По данным, которыми мы располагаем сейчас, 58 заключенных погибли, 12 заключенных были ранены и получают медицинскую помощь", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на странице правительства региона в Facebook. Ранее газета El Universo сообщила о 52 погибших.

Бунт начался в пятницу вечером. По данным властей, его причиной стали столкновения между соперничающими бандами. "В настоящее время внутри тюрьмы находятся сотрудники полиции, обеспечивающие безопасность", - сообщила на пресс-конференции командующая полицией Тання Варела.

20:25

Не менее 52 человек погибли в результате столкновений в эквадорской тюрьме, находящейся в городе Гуаякиль на западе страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета El Universo.

По ее данным, бунт в тюрьме начался в пятницу вечером. Полиция пока не сообщала о том, что ей удалось восстановить порядок в пенитенциарном учреждении.

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Версия на азербайджанском языке Ekvadorda həbsxanada toqquşmalar zamanı 50-dən çox adam ölüb

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