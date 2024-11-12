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В Эквадоре в ходе тюремного бунта погибли 10 человек

В Эквадоре в ходе тюремного бунта погибли 10 человек В результате беспорядков в тюрьме города Гуаякиль в Эквадоре около 10 заключенных погибли и еще столько же пострадали.
Другие страны
12 ноября 2024 г. 18:37
В Эквадоре в ходе тюремного бунта погибли 10 человек

В результате беспорядков в тюрьме города Гуаякиль в Эквадоре около 10 заключенных погибли и еще столько же пострадали.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Ecuavisa.

По его данным, жители домов, расположенных рядом с тюрьмой El Litoral, слышали взрывы и стрельбу. Официальной информации о произошедшем пока нет.

Отметим, что в последние годы Эквадор переживает резкий рост преступности. В июле прошлого года власти ввели чрезвычайное положение во всех тюрьмах страны на 60 дней из-за нескольких бунтов, вспыхнувших в один день. 9 января президент страны Даниэль Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране внутреннего вооруженного конфликта, и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки.

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