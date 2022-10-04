В Эквадоре в ходе столкновений в тюрьме погибли 15 человек

Не менее 15 человек погибли и еще 20 пострадали в результате столкновений в тюрьме в эквадорской провинции Котопахи.

Не менее 15 человек погибли и еще 20 пострадали в результате столкновений в тюрьме в эквадорской провинции Котопахи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Diario Expreso.

По информации издания, служба, занимающаяся отбывающими наказание взрослыми и несовершеннолетними правонарушителями сообщила, что полиция уже взяла под контроль ситуацию в пенитенциарном учреждении

Diario Expreso пишет, что столкновения вспыхнули после убийства на территории пенитенциарного учреждения одного из заключенных, который проходит обвиняемым по делу о торговле наркотиками и отмывании денег.