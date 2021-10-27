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В Эквадоре в ходе антиправительственных протестов задержали 37 человек

В Эквадоре в ходе антиправительственных протестов задержали 37 человек По меньшей мере 37 человек задержаны в Эквадоре в ходе протестов против экономической политики правительства. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава МВД южноамериканской страны Александра Вела.
Другие страны
27 октября 2021 г. 12:23
В Эквадоре в ходе антиправительственных протестов задержали 37 человек

По меньшей мере 37 человек задержаны в Эквадоре в ходе протестов против экономической политики правительства. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава МВД южноамериканской страны Александра Вела.

Группа манифестантов задержана из-за того, что они "осуществляли действия, противоречащие конституции и уголовному кодексу", сказала министр. В частности, во время протестов демонстранты создавали препятствия для движения по ряду автомагистралей.

Манифестации в основном проходили в мирной обстановке. Однако в центре Кито произошли стычки с полицией. Манифестанты бросали в правоохранителей камни и палки, в ответ полицейским пришлось применить слезоточивый газ.

Массовые демонстрации прошли в Эквадоре по призыву общественных организаций и профсоюзов. Их участники протестовали против трудовой и налоговой реформы, которые собирается осуществить правительство президента Гильермо Лассо, а также из-за роста цен на топливо. Организаторы манифестаций заявили, что антиправительственные марши в разных регионах страны продолжатся.

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