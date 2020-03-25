​В Эквадоре ужесточили комендантский час

Власти Эквадора с завтрашнего дня увеличивают время комендантского часа и вводят наказание вплоть до тюремного срока.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил президент страны Ленин Морено.

"С завтрашнего дня (сегодня – ред.) сроки действия комендантского часа увеличиваются по всей стране. С 14:00 и до 5:00 утра запрещается перемещение, за исключением определенных случаев. Кто нарушит, будет наказан! Первый раз: штраф 100 долларов (США – ред.). Второй раз: базовая зарплата. Третий раз: тюрьма", - написал он в Twitter,

Напомним, что с 17 марта в стране действует комендантский час с 9 вечера и до 5 утра, также на 14 дней приостановлено действие междугороднего транспорта, внутренние перелеты и проезд частного транспорта.

Для покупки продуктов питания и лекарств устанавливается движение в зависимости от номера машины. По понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям запрещено перемещение автомобилей с номерами, оканчивающимися на четные номера и ноль, по остальным дням - с нечетными номерами.

Грузовые и медицинские автомобили передвигаются без ограничений. Все необходимые услуги (здравоохранения, связи, безопасности) оказываются в обычном порядке.