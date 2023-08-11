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В Эквадоре усилят охрану кандидатов в президенты

В Эквадоре усилят охрану кандидатов в президенты Вооруженные силы Эквадора усилят охрану кандидатов в президенты после убийства претендента на высший государственный пост Фернандо Вильявисенсио.
Другие страны
11 августа 2023 г. 06:47
В Эквадоре усилят охрану кандидатов в президенты

Вооруженные силы Эквадора усилят охрану кандидатов в президенты после убийства претендента на высший государственный пост Фернандо Вильявисенсио.

Как передает Report, об этом сообщила глава избирательного совета республики Диана Атамаинт.

"Объединенное командование вооруженных сил подтвердило, что обеспечит безопасность эквадорцев на протяжении всего избирательного процесса, удвоит охрану кандидатов, будет сопровождать сотрудников избирательного совета и обеспечит охрану избирательных участков", - сказала она.

Адамант также подтвердила, что у движения "Строй", представителем которого был Вильявисенсио, еще есть время выдвинуть другого кандидата: "Поскольку бюллетени уже были напечатаны, голоса, отданные за погибшего кандидата, будут засчитаны в пользу его замены".

Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо был убит убит тремя выстрелами в голову после предвыборного митинга в столице страны Кито. По предварительным данным, нападавших было несколько.

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