В Эквадоре убили директора крупнейшей тюрьмы страны

Неизвестные убили исполняющую обязанности директора крупнейшей тюрьмы Эквадора.

Неизвестные убили исполняющую обязанности директора крупнейшей тюрьмы Эквадора.

Как передает Report , об этом сообщила полиция города Гуаякиль на странице в соцсети X.

"В связи с убийством и.о. директора Марии Икасы наши сотрудники находятся на месте для начала расследования, которое позволит установить ответственных", - говорится в сообщении.

Газета El Universo отмечает, что неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находилась и.о. директора пенитенциарного центра провинции Гуаяс №1, известного также как El Litoral. Икаса находилась на пассажирском месте.

В последние годы Эквадор переживает резкий рост преступности. В июле 2023 года власти ввели чрезвычайное положение во всех тюрьмах страны на 60 дней из-за нескольких бунтов, вспыхнувших в один день. 9 января президент страны Даниэль Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране внутреннего вооруженного конфликта, и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки.