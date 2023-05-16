О нас

В Эквадоре совершено покушение на мэра города, есть погибший и раненые

В Эквадоре совершено покушение на мэра города, есть погибший и раненые Неизвестные обстреляли автомобиль мэра Дурана Луиса Чонильо.
Другие страны
16 мая 2023 г. 08:55
В Эквадоре совершено покушение на мэра города, есть погибший и раненые

Неизвестные обстреляли автомобиль мэра Дурана Луиса Чонильо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в результате нападения погиб один из охранников градоначальника, пять человек получили ранения.

"Сегодня утром было совершено нападение на автомобиль, в котором находился мэр Дурана Луис Чонильо", - говорится на странице полиции в Twitter.

После нападения правоохранительные органы сообщили о шести пострадавших, в том числе двух полицейских, охранявших мэра. Позднее полиция подтвердила гибель одного из них. Чонильо не пострадал.

Президент страны Гильермо Лассо осудил нападение на мэра шестого по численности населения города Эквадора. "Мы не позволим террору победить в этой битве. Я поручил министру внутренних дел Хуану Сапате обеспечить безопасность избранных мэров и префектов в соответствии с оценкой рисков", - написал глава государства на странице в Twiiter. Прокуратура начала расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Мадуро: Венесуэла больше никогда не вернется в ОАГ
Мадуро: Венесуэла больше никогда не вернется в ОАГ
16 мая 2023 г. 07:10
В Новой Зеландии при пожаре в хостеле погибли шесть человек
В Новой Зеландии при пожаре в хостеле погибли шесть человек
16 мая 2023 г. 03:24
ООН: В Украине с начала вторжения РФ погибли по меньшей мере 23 600 мирных жителей
ООН: В Украине с начала вторжения РФ погибли по меньшей мере 23 600 мирных жителей
16 мая 2023 г. 02:57
В Госдепе прокомментировали намерения некоторых стран учить украинских пилотов
В Госдепе прокомментировали намерения некоторых стран учить украинских пилотов
16 мая 2023 г. 02:21
Белый дом: США готов работать с любым победителем выборов президента Турции
Белый дом: США готов работать с любым победителем выборов президента Турции
16 мая 2023 г. 01:14
В американском Нью-Мексико при стрельбе погибли три человека
В американском Нью-Мексико при стрельбе погибли три человека
16 мая 2023 г. 00:28
Макрон: Франция не ведет войну с Россией
Макрон: Франция не ведет войну с Россией
15 мая 2023 г. 23:47
Белый дом: Усиление военного сотрудничества между РФ и Ираном представляет угрозу для их соседей
Белый дом: Усиление военного сотрудничества между РФ и Ираном представляет угрозу для их соседей
15 мая 2023 г. 23:29
Бундесвер заключил контракт на миллиард евро на производство 50 БМП Puma
Бундесвер заключил контракт на миллиард евро на производство 50 БМП Puma
15 мая 2023 г. 21:09
ООН ожидает новых контактов по зерновой сделке до 18 мая
ООН ожидает новых контактов по зерновой сделке до 18 мая
15 мая 2023 г. 20:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi