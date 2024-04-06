В Эквадоре сообщили, что требуют от Мексики выдать бывшего вице-президента Гласа

Власти Эквадора считают незаконным решение Мексики предоставить политическое убежище бывшему вице-президенту республики Хорхе Гласу на территории своего посольства в Кито.

Власти Эквадора считают незаконным решение Мексики предоставить политическое убежище бывшему вице-президенту республики Хорхе Гласу на территории своего посольства в Кито.

Как передает Report , соответствующее заявление в пятницу распространил МИД южноамериканской страны.

"Предоставление дипломатического убежища - это незаконное действие, оно помогает избежать правосудия, - говорится в заявлении. - Правительство Мексики обязано выдать Хорхе Гласа, чтобы он предстал перед судом".

Бывший вице-президент Эквадора проходит обвиняемым по делу о коррупции. Глас уже отбывал наказание в тюрьме с 2017 по 2022 год. В декабре прошлого года МИД Мексики сообщил, что он попросил предоставить ему убежище в посольстве страны в Кито. Посольство отказалось впустить полицию для ареста Гласа.