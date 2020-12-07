В Эквадоре шесть человек погибли во время беспорядков в тюрьме

Еще семеро получили ранения

По меньшей мере шесть человек погибли и семь получили ранения в Эквадоре во время беспорядков в тюрьме, находящейся на территории северо-западной провинции Эсмеральдас. Как передает Report со ссылкой нв ТАСС, об этом сообщило агентство Prensa Latina.

Беспорядки в исправительном заведении устроили две противоборствующие группировки, борющиеся за сферы влияния. Для наведения порядка в тюрьме пришлось привлечь спецподразделение полиции.

Как сообщили представители администрации пенитенциарного учреждения, во время беспорядков заключенные не предпринимали попыток побега.