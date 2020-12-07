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В Эквадоре шесть человек погибли во время беспорядков в тюрьме

В Эквадоре шесть человек погибли во время беспорядков в тюрьме Еще семеро получили ранения
Другие страны
7 декабря 2020 г. 11:04
В Эквадоре шесть человек погибли во время беспорядков в тюрьме
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По меньшей мере шесть человек погибли и семь получили ранения в Эквадоре во время беспорядков в тюрьме, находящейся на территории северо-западной провинции Эсмеральдас. Как передает Report со ссылкой нв ТАСС, об этом сообщило агентство Prensa Latina.

Беспорядки в исправительном заведении устроили две противоборствующие группировки, борющиеся за сферы влияния. Для наведения порядка в тюрьме пришлось привлечь спецподразделение полиции.

Как сообщили представители администрации пенитенциарного учреждения, во время беспорядков заключенные не предпринимали попыток побега.

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