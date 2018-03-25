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    В Эквадоре разбился автобус с людьми

    © Foto: Svit24.net

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ 12 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса в Эквадоре.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальную Комиссию по делам транспорта.

    Инцидент произошел в провинции Манаби. Совершая поворот, пассажирский автобус перевернулся. 12 человек погибли, 18 получили ранения.Также ряд местных СМИ дает информацию о 25 пострадавших.

    Как сообщается, участок дороги, на котором произошла авария, носит название "поворот смерти".

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