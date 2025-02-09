В Эквадоре пройдут президентские и парламентские выборы

Парламентские и президентские выборы пройдут в Эквадоре 9 февраля. Помимо главы государства, гражданам страны предстоит избрать 151 депутата Национальной ассамблеи (парламента).
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Победивший на тех выборах 37-летний Даниэль Нобоа, сын одного из богатейших бизнесменов страны, вновь выдвинул свою кандидатуру. Помимо него, на высший государственный пост претендуют 16 политиков. Основным соперником Нобоа является бывший депутат Национальной Ассамблеи Луиса Гонсалес, занимавшая различные посты в правительстве экс-президента Рафаэля Корреа (был главой государства в 2007-2017 годы). Согласно опросу, опубликованному компанией Ipsos, за Нобоа готовы проголосовать 45,5%, за Гонсалес - 31,3%.